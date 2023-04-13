Українці через «Дію» купили військових облігацій на понад 670 млн грн. Про це йдеться в повідомленні «Дії» в телеграм-каналі.
Через «Дію» українці придбали ОВДП на 670 мільйонів
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Військові ОВДП
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок «Дія».
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Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає.
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