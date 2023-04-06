Мінцифри додало в «Дію» нову військову облігацію, присвячену Ялті

Міністерство цифрової трансформації додало в «Дію» нову військову облігацію — ОВДП «Ялта». Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Мрієте про відпочинок у Криму? Купуйте нову військову облігацію Ялта за кілька кліків у смартфоні. І наближайте Україну до перемоги, а наші міста — до деокупації», — закликали у Мінцифри.

Виплати за облігацією — 26 червня 2024 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.