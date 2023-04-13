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13 квітня 2023, 10:10 Читать на русском

Ринок нових авто оживає. Підсумки березня (інфографіка)

У березні українці придбали 5 тисяч нових легковиків. Це на 733,3% більше, ніж у березні 2022 року та на 38,9% більше, ніж у лютому-2023. Про цейдеться у аналітиці експертів Інституту досліджень авторинку.

У березні українці придбали 5 тисяч нових легковиків.
Фото: delo.ua

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Як зазначається, семикратний приріст продажів нових авто у березні не можна вважати сенсацією — такі результати є наслідком майже «нульових» продажів у перші кілька тижнів початку повномасштабної війни, коли тимчасово не працювали Сервісні центри МВС.

Загалом у першому кварталі 2023 року українці вперше зареєстрували 12,1 тисячі нових легковиків, що на 6,1% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Більшість нових легковиків у березні (93,8%, 4 698 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 6,2% (309 шт.).

Де зареєстровано найбільше авто

Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця зареєстрували у місті Києві (1 559 шт.) та Київській області (674 шт.), а також Дніпропетровській (465 шт.), Одеській (348 шт.) та Львівській (290 шт.) областях.

Найменше нових машин вперше зареєстрували у Херсонській (3 шт.), Луганській (6 шт.), Донецькій (11 шт.), Чернігівській (36 шт.) та Запорізькій (52 шт.) областях.

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Найчастіше у березні під час купівлі нового легковика українці обирали бренд Toyota (631 шт., 12,6%). Друге місце зайняв бренд Renault (506 шт., 10,1%).

На третьому місці місце піднявся Volkswagen (492 шт., 9,8%), а на четверте, потіснивши на одну сходинку до низу бренд BMW (376 шт., 7,5%), піднялася Skoda (383 шт., 7,6%).

Серед моделей у третьому місяці 2023 року лідером продажів, з великим відривом від найближчих конкурентів, залишається Renault Duster (408 шт.). На друге місце із четвертого піднялася Mazda CX-5 (180 шт.), а на третє із п’ятого — Hyundai Tucson (178 шт.).

Популярний Volkswagen ID.4 (160 шт.), котрий раніше показував впевнену тенденцію підняття в рейтингу продажів, опустився із другого місця на четверте.

Замикає першу п’ятірку Toyota RAV-4 (142 шт.), котра ще місяць тому, за підсумками лютого, була на п’ятнадцятому місці.

Абсолютна більшість (12 із 15) популярних моделей березня — це кросовери та позашляховики. Тобто, українці й надалі під час купівлі нового авто надають перевагу практичним універсальним легковикам.

Серед нових легковиків, складених в Україні, у лютому найбільше купували автомобілі Skoda Kodiaq (110 шт.), Skoda Karoq (60 шт.) та Lada Granta (20 шт.).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+21
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 квітня 2023, 10:39
#
А может кто-то расскажет, откуда в Украине «Lada Granta»?
+
0
forest777
forest777
13 квітня 2023, 10:48
#
Або допродують старі довоєнні запаси, або бізнес на крові. В будь-якому випадку виродки і ті хто продають, і ті хто купує.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 квітня 2023, 11:03
#
Https://minfin.com.ua/blogs/grugoriyholand/125912/
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0
bonv
bonv
13 квітня 2023, 11:04
#
Сезон розпочався:) Нічого дивного.
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0
bonv
bonv
13 квітня 2023, 11:04
#
І смаки/можливості змінилися в українців на краще.
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