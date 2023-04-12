Сповільнення базової інфляції в США: Реакція інвесторів та ринку

Ключовий показник інфляції в США продемонстрував ознаки уповільнення в березні, але, ймовірно, не настільки, щоб переконати Федеральну резервну систему знову підвищити відсоткові ставки наступного місяця. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зростання цін у США в березні сповільнилося до 5%. Це мінімум за останні два роки. Базовий індекс споживчих цін, який не включає продукти харчування та енергоносії і за яким пильно стежить ФРС, зріс на 0,4% порівняно з попереднім місяцем після зростання на 0,5%.

Водночас ключові показники вартості житла продемонстрували найменший місячний приріст за останній рік, а ціни на продукти харчування знизилися.

За даними агентства, спочатку інвестори позитивно відреагували на звіт перш ніж зростання акцій і казначейських облігацій закінчилось. Трейдери все ще роблять ставку на підвищення ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС, яке відбудеться в травні.

Востаннє ФРС США підвищила ставку у березні до 4,75−5% — це найвищий рівень з вересня 2007 року та дев'яте її підвищення поспіль.

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Інфляція, однак, залишається занадто високою. Базовий індекс споживчих цін, який економісти вважають кращим показником базової інфляції, зріс на 5,6% порівняно з минулим роком. Вперше за останні два роки базова інфляція перевищила загальний показник, який зріс на 5%.

«Це різке уповільнення порівняно з попереднім місяцем, оскільки показник тепер порівнюється з березнем 2022 року, коли ціни на енергоносії різко зросли одразу після вторгнення Росії в Україну», — пише агентство.

Реакція ринку

На тлі новин про уповільнення інфляції акції на біржах почали зростати. Базовий індекс S&P 500 зріс на 0,6% на початку торгів, Nasdaq Composite додав 0,7%.

Державний борг США зріс, при цьому доходність дворічних казначейських облігацій знизилася на 0,1 п. п. до 3,95%.

Прибутковість 10-річних облігацій впала на 0,05 п. п. до 3,38%.

У Європі індекс Stoxx 600 збільшився на 0,4%. Dax у Німеччині та FTSE 100 у Великобританії додали 0,6%.

В Азії гонконзький індекс Hang Seng знизився на 0,8%, японський Topix та південнокорейський Kospi додали 0,8% та 0,1% відповідно, китайський CSI 300 не змінився.