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12 квітня 2023, 13:29 Читать на русском

Україна розпочала експорт електроенергії до Молдови та Польщі

У середу, 12 квітня, Україна здійснює постачання електроенергії до Молдови та Польщі. При цьому українська генерація повністю забезпечує потреби споживачів. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

У середу, 12 квітня, Україна здійснює постачання електроенергії до Молдови та Польщі.
Фото: pixabay.com

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За його словами, енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні.

«У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі», — додав міністр.

Водночас триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Галущенко підписав указ, який дозволить відновити процес експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

За його словами, що європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E дозволяє потужність для експорту 400 МВт. При цьому фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ferox
Ferox
12 квітня 2023, 13:35
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