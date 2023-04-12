У середу, 12 квітня, Україна здійснює постачання електроенергії до Молдови та Польщі. При цьому українська генерація повністю забезпечує потреби споживачів. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.
Україна розпочала експорт електроенергії до Молдови та Польщі
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За його словами, енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні.
«У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі», — додав міністр.
Водночас триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.
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Раніше «Мінфін» писав, що Галущенко підписав указ, який дозволить відновити процес експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.
За його словами, що європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E дозволяє потужність для експорту 400 МВт. При цьому фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.
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