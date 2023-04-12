У середу, 12 квітня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на 12 квітня: долар та євро подорожчали в обмінниках
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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 5 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,80 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,80, євро — 40,80−41,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,93−40,32 грн/євро.
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