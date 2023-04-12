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12 квітня 2023, 13:03 Читать на русском

В Украерорусі відреагували на прогноз Євроконтролю. Повітряний простір відкриється після закінчення війни

Український повітряний простір відкриють одразу після завершення воєнних дій на території України. Про це йдеться в заяві Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Український повітряний простір відкриють одразу після завершення воєнних дій на території України.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В Украерорусі прокоментували прогноз Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) щодо ймовірності відновлення польотів в Україні у 2029 році.

«Опублікований нині прогноз (Євроконтролю, — ред.) базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д.

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, — через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування", — заявив Украерорух.

Також зазначається, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

«Тому з огляду на факт існуючої військової агресії російської федерації на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування — тобто до 2029 року. Після появи нових об'єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних», — йдеться в повідомленні.

В Украерорусі додали, що попри обставини форс-мажору, викликані військовою агресією РФ, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) прогнозує, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться до 2029 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 квітня 2023, 13:21
#
Теперь осталось открыть границы,чтобы самолёты было чем заполнять.
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yarg
yarg
12 квітня 2023, 13:23
#
В 2029 году. сказано же.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 квітня 2023, 13:40
#
Имена собственные по правилам не переводятся, хотя гугл-переводчик
об этом явно не знает…

Наименование предприятия «Украерорух»
нельзя автоматически переводить,
как «Украэродвижение».
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0
Три літри
Три літри
12 квітня 2023, 13:50
#
Схоже що Роман Мирончук це згенерований через chatGPT нікнейм для скрипта який збирає стрічку новин Мінфіна з різних джерел.

Цей скрипт в свою чергу через гугльтранслейт перекладає на українську або російську знайдену новину. Тому в нього трапляються такі перли як украеродвижение та «що чекати на її акціонерів»
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0
GuitarHero
GuitarHero
12 квітня 2023, 14:10
#
«Украэродвижение» все вірно.
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0
shabash
shabash
12 квітня 2023, 13:49
#
Ну т. е. в Украэрорухе просто согласились с тем, что текущие реалии ориентируют на продолжение войны в течение следующих пяти-шести лет.

Вполне рациональный прогноз. Если руководствоваться эффектом Линди, то война будет идти ещё 9 лет, потому что уже 9 лет она продолжается.
+
0
Три літри
Три літри
12 квітня 2023, 13:57
#
Ну т. е. в Украэрорухе просто согласились с тем, что текущие реалии ориентируют на продолжение войны в течение следующих пяти-шести лет.

Якщо прочитати уважно то буде зрозуміло що навпаки в Аерорусі підкреслюють що протяжність вторгнення та закриття повітрянного простору не є тим що викиладено як прогноз на наступні сім років, а є поточними умовами на які прогноз спирається.

Если руководствоваться эффектом Линди, то война будет идти ещё 9 лет, потому что уже 9 лет она продолжается.

І ці люди лають Жданова та Арестовича…
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0
Три літри
Три літри
12 квітня 2023, 13:54
#
Я приємно здивований публікацією.

В том же час те що пише Аерорух: «Опублікований нині прогноз (Євроконтролю, — ред.) базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д.
Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, — через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування», — це не його досліжнення, а інформація яка викладена в самому прогнозі Євроконтрол і очевидна будь кому крім хайпожерів лаченів та скриптів що збирають новину для копі-паст публікації
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