В Украерорусі відреагували на прогноз Євроконтролю. Повітряний простір відкриється після закінчення війни

Український повітряний простір відкриють одразу після завершення воєнних дій на території України. Про це йдеться в заяві Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

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В Украерорусі прокоментували прогноз Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) щодо ймовірності відновлення польотів в Україні у 2029 році.

«Опублікований нині прогноз (Євроконтролю, — ред.) базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д.

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, — через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування", — заявив Украерорух.

Також зазначається, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

«Тому з огляду на факт існуючої військової агресії російської федерації на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування — тобто до 2029 року. Після появи нових об'єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних», — йдеться в повідомленні.

В Украерорусі додали, що попри обставини форс-мажору, викликані військовою агресією РФ, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) прогнозує, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться до 2029 року.