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11 квітня 2023, 18:36 Читать на русском

Оновлення Ethereum розблокує $33 мільярди

Цього тижня інвестори отримають доступ до близько $33,73 млрд в Ethereum у рамках запланованого оновлення блокчейну. Нове оновлення дозволить учасникам ринку викупити свій staked ETH — монети, які вони вклали й заблокували в мережі протягом останніх трьох років в обмін на відсотки. Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня інвестори отримають доступ до близько $33,73 млрд в Ethereum у рамках запланованого оновлення блокчейну.
Фото: pixabay.com

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Згідно з даними Dune Analytics, на «стейки» припадає близько 15% усього Ethereum, загальна ринкова вартість якого становить $33,73 млрд.

За оцінками генерального директора компанії Attestant Сріджита Даса, яка сприяє стейкінгу ефіру, до 1,1 млн ETH будуть готові до виведення протягом тижня після оновлення блокчейну. Це коштувало б майже $2 млрд, зважаючи на останню вартість ефіру близько $1912.

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Занепокоєння

Деякі учасники ринку занепокоєні тим, що розблокування «стейків» може призвести до масового виведення коштів і хвилі продажів і, як наслідок, спричинити стрімке падіння цін.

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За словами Бундіпа Рангара, генерального директора блокчейн-інвестиційної компанії Fineqia International, лише близько 29% всіх «стейків» ефіру в доларовому еквіваленті приносять прибуток, а це означає, що більшість буде продана зі збитками.

«Тому видається малоймовірним, що значна частина стейкінгового ефіру буде продана», — додав він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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