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14 березня 2023, 9:07 Читать на русском

Найбільший банк Ліхтенштейну заморозив активи росіян на $320 мільйонів

Найбільший банк Ліхтенштейну — VP Bank — минулого року заморозив активи російських клієнтів на загальну суму 300 млн швейцарських франків (близько $320 млн). Про це йдеться у звітності банку за 2022 рік, пише Бізнес.Цензор.

Найбільший банк Ліхтенштейну — VP Bank — минулого року заморозив активи російських клієнтів на загальну суму 300 млн швейцарських франків (близько $320 млн).
Фото: worldfinance.com

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VP Bank також повідомляє про чистий відтік нових коштів від клієнтів «з російськими зв'язками» на 0,5 млрд швейцарських франків ($540 млн).

Банк зафіксував одноразові надзвичайні витрати у розмірі 291,2 млн швейцарських франків, у тому числі для виконання санкцій та нормативних вимоги щодо бізнесу, пов'язаного з Росією.

З огляду на це VP Bank Group розглядає отриманий минулого року чистий прибуток у розмірі 40,2 млн швейцарських франків, як дуже надійний результат.

«Росія більше не є цільовим ринком для VP Bank Group після нападу Росії на Україну. Нові клієнти з Росії та Білорусі більше не приймаються», — зазначається у звітності банку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 9:33
#
320 заморозили, 540 втікли. Ну хоч якийсь результат.
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0
bonv
bonv
14 березня 2023, 9:41
#
Росіяни токсичні для всього цивілізованого світу.
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