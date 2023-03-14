Найбільший банк Ліхтенштейну заморозив активи росіян на $320 мільйонів

Найбільший банк Ліхтенштейну — VP Bank — минулого року заморозив активи російських клієнтів на загальну суму 300 млн швейцарських франків (близько $320 млн). Про це йдеться у звітності банку за 2022 рік, пише Бізнес.Цензор.

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VP Bank також повідомляє про чистий відтік нових коштів від клієнтів «з російськими зв'язками» на 0,5 млрд швейцарських франків ($540 млн).

Банк зафіксував одноразові надзвичайні витрати у розмірі 291,2 млн швейцарських франків, у тому числі для виконання санкцій та нормативних вимоги щодо бізнесу, пов'язаного з Росією.

З огляду на це VP Bank Group розглядає отриманий минулого року чистий прибуток у розмірі 40,2 млн швейцарських франків, як дуже надійний результат.

«Росія більше не є цільовим ринком для VP Bank Group після нападу Росії на Україну. Нові клієнти з Росії та Білорусі більше не приймаються», — зазначається у звітності банку.