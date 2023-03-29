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29 березня 2023, 9:04 Читать на русском

Баффет продовжує скуповувати акції сланцевих компаній США

Інвестиційна компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway збільшила свою частку в Occidental Petroleum до 23,6% після придбання майже 3,7 млн додаткових акцій. Про це пише Reuters.

Інвестиційна компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway збільшила свою частку в Occidental Petroleum до 23,6% після придбання майже 3,7 млн додаткових акцій.
Фото: delo.ua

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Що відомо

Компанія розкрила інформацію про угоди 23 і 27 березня вартістю $216 млн в заяві для SEC, Комісії з цінних паперів і бірж США.

Berkshire Hathaway почала купувати велику кількість акцій Occidental Petroleum трохи більше року тому, приблизно тоді, коли Росія вторглася в Україну, і цього місяця витратила на них понад $1 мільярд.

Зараз Berkshire володіє близько 211,7 мільйонами акцій Occidental вартістю $12,6 мільярдів, виходячи з ціни акцій на закритті торгів у понеділок на рівні $59,65.

У серпні Berkshire отримав дозвіл Федеральної комісії з регулювання енергетики США на купівлю до 50% звичайних акцій Occidental.

Баффет також володіє привілейованими акціями Occidental на суму $10 млрд з 8% дивідендів, а також варрантами на купівлю ще $5 млрд звичайних акцій за ціною $59,62 за штуку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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