Баффет продовжує скуповувати акції сланцевих компаній США

Інвестиційна компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway збільшила свою частку в Occidental Petroleum до 23,6% після придбання майже 3,7 млн додаткових акцій. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Компанія розкрила інформацію про угоди 23 і 27 березня вартістю $216 млн в заяві для SEC, Комісії з цінних паперів і бірж США.

Berkshire Hathaway почала купувати велику кількість акцій Occidental Petroleum трохи більше року тому, приблизно тоді, коли Росія вторглася в Україну, і цього місяця витратила на них понад $1 мільярд.

Зараз Berkshire володіє близько 211,7 мільйонами акцій Occidental вартістю $12,6 мільярдів, виходячи з ціни акцій на закритті торгів у понеділок на рівні $59,65.

У серпні Berkshire отримав дозвіл Федеральної комісії з регулювання енергетики США на купівлю до 50% звичайних акцій Occidental.

Баффет також володіє привілейованими акціями Occidental на суму $10 млрд з 8% дивідендів, а також варрантами на купівлю ще $5 млрд звичайних акцій за ціною $59,62 за штуку.