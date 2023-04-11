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11 квітня 2023, 15:00 Читать на русском

Google у Південній Кореї оштрафували на 32 мільйони доларів

Південнокорейський антимонопольний регулятор оштрафував Google на 42,1 мільярда вон, що в перерахунок на долари — близько 31,88 мільйона. У LBLV це пов'язують із блокуванням випуску мобільних ігор на платформі конкурента.

За інформацією Корейської комісії зі справедливої торгівлі (KFTC), дочірня компанія Alphabet зміцнила свою позицію на місцевому ринку, завдаючи збитків доходам та цінності One Store. Повідомляється, що Google вимагав від виробників відеоігор розміщувати ігри лише на Google Play.

У компанії повідомили, що представлять план дій після остаточного рішення KFTC. У Google підкреслили, що вклали багато коштів в успіх та розвиток розробників, тому зацікавлені у позитивному вирішенні питання.

Антимонопольний регулятор повідомив, що дії техгіганта є частиною плану влади щодо забезпечення роботи справедливих ринків. Від дій Google, на думку регулятора, постраждали такі виробники відеоігор як Nexon, Netmarble, NCSOFT, а також інші не такі великі компанії.

У LBLV нагадали, що два роки тому Google виплатила штраф розміром більш ніж 200 мільярдів вон за блокування налаштованих версій ОС Андроїд.

Сьогодні акції технологічного гіганта Google знизилися на 1,79% до 106,95 долара.

Іван Зенін, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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