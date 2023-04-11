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11 квітня 2023, 14:03 Читать на русском

Дефіцит фінансування швидкого відновлення України у 2023 році становить $11 млрд — голова Світового банку

За оцінками Світового банку у 2023 році дефіцит фінансування для відновлення та реконструкції України становить $11 млрд. Про це заявив голова банку Давид Малпас, відкриваючи «Весняні зустрічі» Світового банку та Міжнародного валютного фонду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За оцінками Світового банку у 2023 році дефіцит фінансування для відновлення та реконструкції України становить $11 млрд.
Фото: pixabay.com

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Малпас анонсував під своїм головуванням проведення 12 квітня третього «круглого» столу міністрів з підтримки України, зокрема пошуку необхідних коштів для швидкого відновлення.

Зі свого боку очільниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила на важливості обговорення проблеми війни в Україні, оскільки вона відвернула увагу світу від багатьох інших нагальних проблем.

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«Ця війна не тільки вбиває людей, а й призводить до зростання цін на продовольство. Це створює ще більшу геополітичну напруженість, знижуючи здатність світу працювати як єдине ціле. Так що я хочу визнати, що є проблема, яку ці зустрічі не можуть вирішити, але якщо це вирішиться, це надзвичайно допомогло б із порядком денним, який ми обговорюємо», — зазначила вона.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Світовий банк дозволив перенаправити до $132 мільйонів на кредити «5−7−9» і держгарантії аграріям

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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