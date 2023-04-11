Курс валют на 11 квітня: долар на готівковому ринку подорожчав на 10 копійок

У вівторок, 11 квітня, курс долара на готівковому ринку зріс на 10 копійок у купівлі і на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі, а у продажу не змінилось.

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В обмінниках долар не змінився у покупці та продажу. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,85 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,80, євро — 40,70−40,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,80−40,19 грн/євро.

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