Махінації на 500 мільйонів: НАБУ оголосило в розшук ексглаву Фонду держмайна Сенниченка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та його спільників у справі заволодіння коштами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Колишнього голову ФДМУ Сенниченка розшукують, оскільки той не з'являвся на виклики. Разом із ним розшукують: Павла Присяжнюка, Андрія Гмиріна, колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова, колишнього в.о. директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії «Агро Газ Трейдінг» Володимира Колота та Олександра Горбуненка.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сенниченка вважають організатором злочинного угруповання, яке за 2019−2021 роки заволоділо понад 500 млн грн державних підприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України, АТ «Одеський припортовий завод» та одне з найбільших у світі виробництв АТ «Об'єднана гірничохімічна компанія».

Як працювала схема

У період з листопада 2019 року до березня 2020 року голова Фонду створив злочинну організацію. Її метою було встановлення контролю за найважливішими об'єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні до органів управління держпідприємств лише керованих осіб, які забезпечують реалізацію сировини, надання послуг та використання державних ресурсів виключно на користь членів злочинної організації.

Для цього керівництво державних підприємств, яке контролює голова ФДМ, укладало відповідні договори з підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, проте дозволяли неправомірно збагатитися злочинцям.

Зокрема, для досягнення цілей цієї злочинної організації, Сенніченко забезпечив призначення до органів управління ОПЗ підконтрольних йому осіб для заволодіння коштами ОПЗ шляхом встановлення договірних відносин між ОПЗ та підконтрольною злочинною організацією компанією на неконкурентних засадах з переробки давальницької сировини заниженими цінами.

Таким чином, при державних підприємствах утворювалися так звані «бек-офіси».

Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року ОПЗ втратило фінансові ресурси та зазнало збитків на суму 390 970 234 гривні.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства — АТ ОГХК шляхом умисного укладання учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною ним компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю.

Ці дії спричинили ОДГК збитки на суму 118 337 425 гривень.

У разі підтвердження провини підозрюваним загрожує до дванадцяти років із конфіскацією майна.