Курс валют на 10 квітня: в обмінниках долар та євро почали дешевшати

У понеділок, 10 квітня, курс долара на готівковому ринку у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 7 копійок. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі, а у продажу не змінилось.

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В обмінниках долар у покупці подешевшав на 5 копійок, а у продажу — на 10 копійок. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,87 грн. Євро купують за 40,22 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,55−37,70, євро — 40,65−40,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,88−40,26 грн/євро.

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