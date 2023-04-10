Для українців продовжили безкоштовний проїзд потягом з Польщі до Німеччини

Безкоштовний проїзд потягом «Перемишль — Ганновер» для українців продовжили до кінця травня 2023 року. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

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Графік відправлень

Зазначається, що відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30.

«При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу», — йдеться у повідомленні.

Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім'ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю.

«У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг», — радять у Мінреінтеграції.

Там додають, що у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.