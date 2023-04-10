Безкоштовний проїзд потягом «Перемишль — Ганновер» для українців продовжили до кінця травня 2023 року. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Для українців продовжили безкоштовний проїзд потягом з Польщі до Німеччини
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Графік відправлень
Зазначається, що відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30.
«При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу», — йдеться у повідомленні.
Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім'ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю.
«У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг», — радять у Мінреінтеграції.
Там додають, що у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.
Коментарі - 1
Сколько из них вернётся, а сколько останется на чужбине? Грустное зрелище. Война ещё больше усилила процесс бегства людей с Украины (