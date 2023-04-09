У 2022 році НБУ дозволив 10 банкам знищувати банкноти

У 2022 році Національний банк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти у разі неможливості їхнього вивезення з відділень. У свою чергу, таким правом скористалися три банки. Про це повідомила в. о. директора Департаменту грошового обігу НБУ Оксана Галиць у Фейсбуці.

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Зазначається, що можливість пошкодження банкнот було передбачено до початку повномасштабного вторгнення наприкінці 2021-го.

«Враховуючи можливість проведення бойових дій або їхню можливу загрозу, Національний банк рекомендував банкам у разі неможливості вивезти готівку зі своїх відділень здійснити їх пошкодження, щоб привести банкноти в неплатіжний стан», — повідомила Галиць.

Банки були попереджені про процедуру отримання відповідного дозволу регулятора у екстрених випадках.

За даними НБУ, минулого року обсяг готівки у обігу в Україні збільшився на 14,1%. Для порівняння, у 2020 році під час пандемії Covid-2019 таке зростання склало 31,4% і було тривалішим.