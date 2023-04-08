Минулої доби українські захисники ліквідували ще 570 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 177 680 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
570 російських окупантів, 3 танки та 1 літак. Втрати ворога за 7 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
- танків — 3636 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7020 (+4) од,
- артилерійських систем — 2727 (+5) од,
- РСЗВ — 533 (+0) од,
- засоби ППО — 282 (+1) од,
- літаків — 307 (+1) од,
- гелікоптерів — 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2298 (+7),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5599 (+12) од,
- спеціальна техніка — 304 (+0).
Джерело: Мінфін
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