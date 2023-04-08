Одноразова грошова допомога буде виплачуватися волонтерам, які постраждали від війни. Хто її зможе отримати

Відтепер одноразова грошова допомога буде виплачуватися волонтерам, які надавали допомогу ЗСУ чи іншим силовим структурам під час війни та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва). Про це повідомляє член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ніна Южаніна.

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Також допомогу отримають члени сімей загиблих з-поміж волонтерів, які втратили життя під час заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Відповідні зміни внесено до постанови КМУ № 604 від 19 серпня 2015 р. Попередня редакція постанови передбачала виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення, отриманого в районі проведення АТО.

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Ухваленими змінами також уточнено перелік документів, які необхідно подати набувачам одноразової грошової допомоги, що дозволить скоротити терміни їх розгляду.

Рішення про призначення одноразової грошової допомоги таким особам буде прийматися утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Виплата буде проводитися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.