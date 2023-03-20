Фіндопомога українцям від французької організації ACTED: як отримати 6600 грн

Французька гуманітарна організація ACTED відновила фінансову допомогу постраждалим від війни українцям. Про це пише visitukraine.today.

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Хто може отримати допомогу

Організація надає фінансову підтримку переселенцям, які виїхали з регіонів:

Донецька область;

Луганська область;

Сумська область;

Харківська область;

Миколаївська область;

Чернігівська область;

Херсонська область;

Запорізька область.

Виплати надаються ВПО, які відповідають таким критеріям уразливості:

одинокі матері або батьки, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віку старше 60 років;

багатодітні сім'ї;

сім'ї, які виховують дітей-інвалідів;

сім'ї з маломобільними особами, які потребують стороннього догляду, а також вагітні та жінки, які годують грудьми;

сім'ї, житло яких було пошкоджено або зруйновано внаслідок бойових дій.

Який розмір допомоги

Розмір виплат становитиме 2220 грн на одну особу/місяць одноразово за три місяці (тобто загальна сума допомоги — 6660 грн).

Які документи потрібні

Для отримання виплати необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дитини/дітей та реквізити банківської картки (IBAN).

Заявки розглядаються протягом місяця. Українцям на мобільний телефон приходить повідомлення від представників ACTED про підтвердження або відмову в оплаті.

Детальніше про допомогу можна дізнатися за телефонами 0 800 334 589 (гаряча лінія) або 0 800 336 936 (кол-центр).