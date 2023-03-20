Французька гуманітарна організація ACTED відновила фінансову допомогу постраждалим від війни українцям. Про це пише visitukraine.today.
Фіндопомога українцям від французької організації ACTED: як отримати 6600 грн
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Хто може отримати допомогу
Організація надає фінансову підтримку переселенцям, які виїхали з регіонів:
- Донецька область;
- Луганська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Миколаївська область;
- Чернігівська область;
- Херсонська область;
- Запорізька область.
Виплати надаються ВПО, які відповідають таким критеріям уразливості:
- одинокі матері або батьки, які самостійно виховують дітей;
- люди похилого віку старше 60 років;
- багатодітні сім'ї;
- сім'ї, які виховують дітей-інвалідів;
- сім'ї з маломобільними особами, які потребують стороннього догляду, а також вагітні та жінки, які годують грудьми;
- сім'ї, житло яких було пошкоджено або зруйновано внаслідок бойових дій.
Який розмір допомоги
Розмір виплат становитиме 2220 грн на одну особу/місяць одноразово за три місяці (тобто загальна сума допомоги — 6660 грн).
Які документи потрібні
Для отримання виплати необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дитини/дітей та реквізити банківської картки (IBAN).
Заявки розглядаються протягом місяця. Українцям на мобільний телефон приходить повідомлення від представників ACTED про підтвердження або відмову в оплаті.
Детальніше про допомогу можна дізнатися за телефонами 0 800 334 589 (гаряча лінія) або 0 800 336 936 (кол-центр).
Коментарі - 1
ну ніяк! треба було хіба що ще додати 13 копійок в кінці? щоб було 6660,13. ну чи давати 6666,66 — шість шісток
:)