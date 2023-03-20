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20 березня 2023, 10:47 Читать на русском

Фіндопомога українцям від французької організації ACTED: як отримати 6600 грн

Французька гуманітарна організація ACTED відновила фінансову допомогу постраждалим від війни українцям. Про це пише visitukraine.today.

Французька гуманітарна організація ACTED відновила фінансову допомогу постраждалим від війни українцям.

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Хто може отримати допомогу

Організація надає фінансову підтримку переселенцям, які виїхали з регіонів:

  • Донецька область;
  • Луганська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Миколаївська область;
  • Чернігівська область;
  • Херсонська область;
  • Запорізька область.

Виплати надаються ВПО, які відповідають таким критеріям уразливості:

  • одинокі матері або батьки, які самостійно виховують дітей;
  • люди похилого віку старше 60 років;
  • багатодітні сім'ї;
  • сім'ї, які виховують дітей-інвалідів;
  • сім'ї з маломобільними особами, які потребують стороннього догляду, а також вагітні та жінки, які годують грудьми;
  • сім'ї, житло яких було пошкоджено або зруйновано внаслідок бойових дій.

Який розмір допомоги

Розмір виплат становитиме 2220 грн на одну особу/місяць одноразово за три місяці (тобто загальна сума допомоги — 6660 грн).

Які документи потрібні

Для отримання виплати необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дитини/дітей та реквізити банківської картки (IBAN).

Заявки розглядаються протягом місяця. Українцям на мобільний телефон приходить повідомлення від представників ACTED про підтвердження або відмову в оплаті.

Детальніше про допомогу можна дізнатися за телефонами 0 800 334 589 (гаряча лінія) або 0 800 336 936 (кол-центр).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
20 березня 2023, 12:55
#
6660 ну не можуть ніяк сатаністи без символізму…
ну ніяк! треба було хіба що ще додати 13 копійок в кінці? щоб було 6660,13. ну чи давати 6666,66 — шість шісток
:)
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