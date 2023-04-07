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7 квітня 2023, 18:28 Читать на русском

Загальний фонд місцевих бюджетів за перший квартал збільшився на 17 мільярдів

За перший квартал 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 103,8 млрд грн, що на 17,1 млрд грн або 19,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За перший квартал 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 103,8 млрд грн, що на 17,1 млрд грн або 19,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Фото: flickr.com

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Основні доходи місцевих бюджетів

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за перший квартал 2023 року були:

  • 68,2 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 13,5 млрд грн — єдиний податок;
  • 7,9 млрд грн — плата за землю;
  • 1,9 млрд грн — податок на нерухоме майно;
  • 4,7 млрд грн — акцизний податок;
  • 3,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • 3,8 млрд грн — доходи від інших податків.

Приріст доходів по областях

Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано у таких областях:

  • Житомирській (+61%),
  • Чернігівській (+58,4%),
  • Закарпатській (+53,3%),
  • Волинській (+48,2%),
  • Черкаській (+46,1%),
  • Львівській (+43,6%),
  • Рівненській (+42,4%),
  • Чернівецькій (+42%).

Зазначається, що збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями РФ.

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Відповідно, найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів виявлено на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Сергій Т
Сергій Т
7 квітня 2023, 21:28
#
Все залежить від ситуації на фронтах.
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