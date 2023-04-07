За перший квартал 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 103,8 млрд грн, що на 17,1 млрд грн або 19,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Загальний фонд місцевих бюджетів за перший квартал збільшився на 17 мільярдів
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Основні доходи місцевих бюджетів
Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за перший квартал 2023 року були:
- 68,2 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 13,5 млрд грн — єдиний податок;
- 7,9 млрд грн — плата за землю;
- 1,9 млрд грн — податок на нерухоме майно;
- 4,7 млрд грн — акцизний податок;
- 3,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
- 3,8 млрд грн — доходи від інших податків.
Приріст доходів по областях
Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано у таких областях:
- Житомирській (+61%),
- Чернігівській (+58,4%),
- Закарпатській (+53,3%),
- Волинській (+48,2%),
- Черкаській (+46,1%),
- Львівській (+43,6%),
- Рівненській (+42,4%),
- Чернівецькій (+42%).
Зазначається, що збільшення доходів у цих областях пов’язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями РФ.
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Відповідно, найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів виявлено на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.
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