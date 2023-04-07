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7 квітня 2023, 17:02 Читать на русском

У першому кварталі доходи бюджету зросли на 20%, видатки — майже вдвічі

За оперативною оцінкою, всі доходи державного бюджету (загальний і спецфонд) у першому кварталі 2023 року становлять приблизно 527 млрд грн. У співставних показниках (без грантів) — це на 21% більше за аналогічний період минулого року. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За оперативною оцінкою, всі доходи державного бюджету (загальний і спецфонд) у першому кварталі 2023 року становлять приблизно 527 млрд грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Доходи

У березні доходи державного бюджету очікувано збільшились, насамперед через граничні строки сплати податку на прибуток за минулий рік.

Доходи загального фонду у березні - 152,2 млрд грн (з них гранти — 45,8 млрд грн), за перший квартал — 388,8 млрд грн (гранти — 133,8 млрд грн). Гранти складають трохи більше третини доходів загального фонду.

Видатки

Видатки державного бюджету у першому кварталі сягнули 747,4 млрд грн, в т. ч. загальний фонд — 635,5 млрд грн. При цьому план видатків по загальному фонду виконано на 88,7%.

Проти першого кварталу минулого року, видатки зросли майже у 2 рази.

Дефіцит

Дефіцит держбюджету за підсумками першого кварталу становить 220,3 млрд грн, в т. ч. загальний фонд — 244,7 млрд грн.

Дефіцит із запасом профінансовано за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень. Сальдо (різниця між залученням і погашенням) по ОВДП — 57,4 млрд грн, сальдо по зовнішнім залученням — 249,5 млрд грн.

«Порівняно з минулим роком управління бюджетною ліквідністю і фінансування бюджетних видатків покращилось. Це стало можливим завдяки ритмічному надходженню зовнішньої допомоги. У першому кварталі Україна залучила 400 млрд грн ($10,9 млрд) зовнішнього фінансування у пропорції 1/3 (гранти) — 2/3 (пільгові кредити)», — заявив Гетманцев.

Він зазначив, що з огляду на зростання видатків на безпеку і оборону, виконання бюджету залишається напруженим.

«За рахунок внутрішніх джерел (податки, неподаткові надходження, сальдо ОВДП) у першому кварталі ми зібрали 450,6 млрд грн, що становить 60% від видатків держбюджету (за загальним фондом це співвідношення взагалі 49%)», — додав експерт.

Надходження до ПФУ

Проти першого кварталу минулого року власні доходи ПФУ зросли на 20,3% (+17,2 млрд грн).

За словами Гетманцева, план на січень — березень по власним доходам ПФУ у частині ЄСВ, розподіленого на пенсійне страхування, перевиконано на 23,7% (+18,1 млрд грн).

Всі доходи ПФУ за перший квартал склали 184,7 млрд грн:

  • 102 млрд грн — власні доходи;
  • 62,1 млрд грн — трансферт з державного бюджету;
  • 14,4 млрд грн — кошти на виплату ЖК-субсидій;
  • 6,2 млрд грн — кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Головним чинником зростання власних надходжень до ПФУ залишається виплати військовим, а також поступове відновлення росту середніх зарплат по економіці (на 2023 рік, за прогнозом МВФ, номінальні зарплати мають зрости на 21%).

«Отже, фінансовий стан Пенсійного фонду залишається стійким. План по власним доходам перевиконується. Доходів ПФУ достатньо для виплати житлових пільг і субсидій, страхових виплат, нарахованих і проіндексованих пенсій», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо

У результаті останньої індексації з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення склав 579,1 грн. За даними ПФУ, середній розмір пенсії станом на 1 березня склав 5 219,69 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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