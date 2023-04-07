Співробітники Tesla обмінювалися в робочих чатах відео з камер, розташованих в авто клієнтів

Tesla запевняє власників своїх електромобілів, що їх конфіденційність в пріоритеті. Проте знімки з камер, вбудовані в транспортні засоби, які збирає компанія для вдосконалення своїх цифрових сервісів, потім гуляють внутрішніми чатами співробітників. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію від 9 колишніх співробітників Tesla.

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На деяких відеозаписах клієнти Tesla були в незручних ситуаціях. Один колишній співробітник автовиробника розповів про відео, на якому чоловік повністю голий підходить до свого автомобіля.

Також співробітники ділилися між собою різними аварійними ситуаціями на дорозі.

На одному відео аварії у 2021 році було показано, як Tesla їде на високій швидкості в житловому районі та збиває дитину, яка їхала на велосипеді. Дитина полетіла в один бік, велосипед — в інший. Відео поширилося в офісі Tesla в Сан-Матео, штат Каліфорнія, через приватні чати.

Інші зображення були більш повсякденними, як-от зображення собак і кумедних дорожніх знаків, які працівники Tesla перетворювали на меми — вони робили до них кумедні підписи чи коментарі, перш ніж публікувати у приватних групових чатах.

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За словами кількох колишніх співробітників, деякі публікації поширювалися лише між двома працівниками, а інші могли бачити десятки людей.

Конфіденційність

Tesla заявляє про конфіденційність своїх клієнтів, та вказує що «записи камери залишаються анонімними і не пов’язані з вами чи вашим автомобілем».

Але семеро колишніх співробітників розповіли Reuters, що комп’ютерна програма, яку вони використовували на роботі, може показати місцезнаходження записів, що потенційно може виявити, де живе власник авто.

Один колишній співробітник також сказав, що деякі записи були зроблені, коли автомобілі були припарковані та вимкнені.

Кілька років тому Tesla отримувала відеозаписи зі своїх автомобілів, навіть коли вони були вимкнені, якщо власники давали на це згоду.

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«Ми могли бачити, що коїться всередині гаражів людей та їхню приватну власність», — сказав інший колишній співробітник.