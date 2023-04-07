Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори Приватбанку з НБУ на 18,3 мільярда

Верховний Суд 7 квітня 2023 року задовольнив касаційну скаргу Нацбанку та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених між НБУ та Приватбанком у 2008 — 2015 роках та договорів поруки, що забезпечували їх виконання. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Зокрема, суд касаційної інстанції скасував рішення Госпсуду міста Києва від 19 червня 2020 року та постанову Північного апеляційного госпсуду від 3 серпня 2022 року, якими задовольнили позов ексакціонера Приватбанку Ігоря Коломойського та визнали недійсними ці кредитні договори та його особиста порука за наданими кредитами.

В НБУ підкреслили, що постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

«Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного Суду. Суд підтримав правову позицію Національного банку та підтвердив, що кредитування ПриватБанку відбувалося Національним банком з дотриманням вимог закону», — прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Передісторія

У НБУ нагадали, що протягом 2008 — 2015 років Нацбанк за оспорюваними договорами надав Приватбанку кредити для підтримання ліквідності на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2016 році Ігор Коломойський, який на той час був співвласником Приватбанку, уклав з Нацбанком договори поруки, за якими він особисто гарантував повернення банком отриманих кредитів.

У травні 2019 року Коломойський подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними цих кредитних договорів, а також договорів поруки.

В червні 2020 року суд першої інстанції задовольнив позов колишнього акціонера. Це рішення підтвердив і суд апеляційної інстанції.

Не погодившись з винесеним рішенням, Нацбанк оскаржив його у Верховному Суді. У квітні 2020 року державний Приватбанк повністю повернув Нацбанку отримані кредити.