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7 квітня 2023, 12:36 Читать на русском

Золото з вівторка тримається на позначці вище $2000 за тройську унцію: що це означає

З вівторка ціна золота становить вище $2000 за тройську унцію — це річний максимум. Такий рівень фіксувався у квітні 2022 року. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З вівторка ціна золота становить вище $2000 за тройську унцію — це річний максимум.
Фото: pixabay.com

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«Крах великих банків у США та Швейцарії, непевність у стійкості інших банківських установ (особливо середніх та малих у США), очікування більш жорстких умов кредитування (а отже і уповільнення економік), а також висока активність центральних банків різних держав світу в частині закупівлі золота у свої резерви — нині роблять йому висхідну траєкторію», — написав він.

За даними Bloomberg, нині одними з найбільш популярних похідних інструментів на золото є квітневі колл-опціони зі страйком $2100.

Це означає, що біржові спекулянти очікують, що ціна золота подолає цю позначку вже у цьому місяці.

Якщо таке станеться — то ми станемо свідком нового рекорду за всю історію біржової торгівлі золотом (нинішній рекорд — 2075 доларів за унцію — встановлений у серпні 2020 року).

А далі — ще цікавіше: червневі колл-опціони зі страйком торгуються, виходячи з ціни $2300.

На думку експертів, для такого стрімкого зростання мають бути створені відповідні передумови. До них відносять або продовження проблем у банківському секторі, або падіння на ринках акцій чи облігацій, або обидва явища разом узяті.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Японії ціна на золото знову оновила історичний максимум.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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