Курс валют на 7 квітня: в обмінниках долар та євро різко пішли вгору

У п'ятницю, 7 квітня, курс долара на готівковому ринку у купівлі не змінився, а у продажу зріс на 25 копійок. Євро подорожчало на 17 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 25 копійок, а у продажу — на 40 копійок. Курс євро зріс на 20 копійок у купівлі та на 36 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,75 грн. Євро купують за 40,17 грн, а продають за 40,95 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−38,00, євро — 40,75−41,16 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,92−40,31 грн/євро.

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