Російський Альфа-Банк через санкції закінчив 2022 рік із рекордними збитками

Найбільший російський приватний банк — Альфа-Банк — за підсумками 2022 року отримав збиток у розмірі 117 млрд рублів ($1,45 млрд). Це перший збиток банку з 2009 року та рекордний у його історії. Про це повідомляє Forbes Russia із посиланням на річну звітність банку.

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Керуючий директор Володимир Верхошинський заявив, що банк зафіксував разовий збиток у першому півріччі 2022-го у зв'язку з тим, що частину активів в іноземній валюті було заморожено.

Альфа-Банк, як і низка інших найбільших російських банків, торік потрапив під санкції США, ЄС і Великобританії. Також, за словами Верхошинського, вплив на результати банку справила негативна валютна переоцінка.

«Альфа-Банк був найбільшим у країні за міжнародними розрахунками з банками та контрагентами в інших країнах, і санкції не могли не справити свого впливу. Водночас без урахування разових збитків від валютної переоцінки, прибуток групи на рівні холдингової компанії склав понад $300 млн, а Альфа-Банк не тільки показав прибуток у другому півріччі 2022-го, але також демонструє впевнене зростання в I кварталі 2023 року», — заявив Верхошинський.