Російський Альфа-Банк через санкції закінчив 2022 рік із рекордними збитками

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

6 квітня 2023, 18:27 Читать на русском

Російський Альфа-Банк через санкції закінчив 2022 рік із рекордними збитками

Найбільший російський приватний банк — Альфа-Банк — за підсумками 2022 року отримав збиток у розмірі 117 млрд рублів ($1,45 млрд). Це перший збиток банку з 2009 року та рекордний у його історії. Про це повідомляє Forbes Russia із посиланням на річну звітність банку.

Найбільший російський приватний банк — Альфа-Банк — за підсумками 2022 року отримав збиток у розмірі 117 млрд рублів ($1,45 млрд).
Фото: borgexpert.com

► Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Керуючий директор Володимир Верхошинський заявив, що банк зафіксував разовий збиток у першому півріччі 2022-го у зв'язку з тим, що частину активів в іноземній валюті було заморожено.

Альфа-Банк, як і низка інших найбільших російських банків, торік потрапив під санкції США, ЄС і Великобританії. Також, за словами Верхошинського, вплив на результати банку справила негативна валютна переоцінка.

«Альфа-Банк був найбільшим у країні за міжнародними розрахунками з банками та контрагентами в інших країнах, і санкції не могли не справити свого впливу. Водночас без урахування разових збитків від валютної переоцінки, прибуток групи на рівні холдингової компанії склав понад $300 млн, а Альфа-Банк не тільки показав прибуток у другому півріччі 2022-го, але також демонструє впевнене зростання в I кварталі 2023 року», — заявив Верхошинський.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
6 квітня 2023, 18:36
#
ВТБ — отримав майже 760 млрд рублів ($9,57 млрд за поточним курсом) чистого збитку.
Супер.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами