В США показали електропікап із запасом ходу 805 км (фото)

На автошоу в Нью-Йорку відбувся публічний дебют електропікапа Ram 1500 REV, який раніше презентували онлайн. Авто отримало два двигуни сумарною потужністю 654 к. с. та здатне розігнатися до 100 км/год за 4,4 секунди. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis, до якого входять Ram, Dodge, Chrysler та інші автовиробники.

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Дизайн

Новий електропікап Ram 1500 REV запропонують лише у чотиридверному виконанні. Наразі це найбільш обтічний пікап у світі: коефіцієнт лобового опору становить 0,34. Попереду авто передбачено 425-літровий багажник з електроприводом кришки.

У салоні пікапа встановлені віртуальна панель приладів та 12- або 14,5-дюймовий тачскрін. За доплату можна отримати окремий 10,2-дюймовий екран для переднього пасажира та проєкцію на лобове скло.

Електричний пікап запропонують у п'яти варіантах оснащення, а серед опцій будуть акустика Klipsch із 23 динаміками та система напівавтономного водіння.

Характеристики

Електричний пікап Ram 1500 REV отримає два мотори із сумарною потужністю 654 к. с. та 840 Нм. Він може розганятись до 100 км/год за 4,4 секунди та буксирувати 6,3-тонний причіп. Вантажопідйомність авто становить 1223 кг.

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На вибір водіям пропонують дві акумуляторні батареї — на 168 та 229 кВт∙год. Запас ходу складе 563 та 805 км відповідно. Електрокар підтримує швидке заряджання потужністю до 350 кВт — у цьому випадку зарядити авто на 30% можна за 10 хвилин.

Оснащення включає шини розміром 275/50 R22 та пневмопідвіску з регульованим кліренсом. Зазначається, що пікап може долати броди завглибшки до 61 см.

Старт продажу

У продаж Ram 1500 REV надійде у другій половині наступного року.