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6 квітня 2023, 15:34 Читать на русском

У Bayer розповіли деталі про інвестиції в Україну на 60 мільйонів євро

Німецький фармацевтичний та агрохімічний концерн Bayer AG збільшить із запланованих 35 млн євро до 60 млн євро пакет інвестицій на розширення потужностей заводу з виробництва насіння кукурудзи в селі Почуйки Житомирської області. Про це пише LIGA.net з посиланням на компанію.

Німецький фармацевтичний та агрохімічний концерн Bayer AG збільшить із запланованих 35 млн євро до 60 млн євро пакет інвестицій на розширення потужностей заводу з виробництва насіння кукурудзи в селі Почуйки Житомирської області.
Фото: aussiedlerbote.de

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«Зокрема, інвестиції будуть використані на будівництво додаткової насіннєвої сушарки, закупівлю сучасного польового обладнання, розширення складських приміщень та будівництво двох бомбосховищ на території заводу для безпеки працівників.

Додаткові інвестиції допоможуть розширити потужності заводу для задоволення внутрішнього попиту на насіння кукурудзи та суттєво зміцнять експортні позиції України на світовому ринку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще до повномасштабної війни Bayer інвестував близько 200 млн євро у виробництво насіння кукурудзи через мережу українських фермерів та завод із перероблення насіння у Почуйках.

Завод відкрили у 2018 році, на ньому працює близько 100 робітників та від 250 до 300 сезонних робітників. Bayer є одним із найбільших інвесторів у регіоні: його податки становлять близько 25% бюджету місцевої громади, додає видання.

«Ми зробимо свій внесок у підтримку плану відновлення України та захист продовольчої безпеки регіону та всього світу», — заявив голова відділу зв'язків із громадськістю, науки та сталого розвитку Bayer, який відвідав Україну з делегацією малого бізнесу на чолі з міністром Габеком.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Bayer інвестує в Україну 60 млн євро. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек в інтерв'ю ZDF заявив, що німецький уряд надасть гарантії компаніям, які інвестуватимуть в Україну під час війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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