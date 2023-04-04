Німецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонів

Німецький фармацевтичний та агрохімічний концерн Bayer AG інвестує в виробництво насіння в Україні 60 мільйонів євро . Про це повідомив керівник одного з відділів компанії Маттіас Бернінгер ТБ ntv, передає Укрінформ .

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«Ми інвестуємо значні кошти у виробництво насіння. Ми інвестуємо в Україну додатково 60 млн євро, що є дуже великою інвестицією, яка дає надію у двох сенсах: з одного боку — для багатьох фермерів, які чекають хорошого насіння, а з іншого боку — для уряду», — зазначив представник концерну Bayer.

Як пише liga.net, міністр економіки Німеччини Роберт Габек в інтерв'ю ZDF оголосив, що німецький уряд надасть гарантії компаніям, які інвестуватимуть в Україну під час війни. Вони застосовуватимуться у разі руйнувань виробничих потужностей німецьких компаній в Україні внаслідок ракетних ударів тощо.

«Зазвичай, ми так не робимо, але в цьому випадку зробимо», — цитує міністра DW.

За словами Габека, крім інвестицій від Bayer, в Україну інвестуватиме й будівельна компанія Fixit. Вона майже вдвічі розширить свої потужності з виробництва будівельних матеріалів в Україні.

«Ми багато інвестували в Росію, і ринок було втрачено. Тепер можна пошукати інші ринки — чому б не Україна?» — сказав міністр після візиту до Києва в понеділок.