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4 квітня 2023, 19:14 Читать на русском

Німецький концерн Bayer інвестує в Україну 60 мільйонів

Німецький фармацевтичний та агрохімічний концерн Bayer AG інвестує в виробництво насіння в Україні 60 мільйонів євро. Про це повідомив керівник одного з відділів компанії Маттіас Бернінгер ТБ ntv, передає Укрінформ.

Німецький фармацевтичний та агрохімічний концерн Bayer AG інвестує в виробництво насіння в Україні 60 мільйонів євро.

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«Ми інвестуємо значні кошти у виробництво насіння. Ми інвестуємо в Україну додатково 60 млн євро, що є дуже великою інвестицією, яка дає надію у двох сенсах: з одного боку — для багатьох фермерів, які чекають хорошого насіння, а з іншого боку — для уряду», — зазначив представник концерну Bayer.

Як пише liga.net, міністр економіки Німеччини Роберт Габек в інтерв'ю ZDF оголосив, що німецький уряд надасть гарантії компаніям, які інвестуватимуть в Україну під час війни. Вони застосовуватимуться у разі руйнувань виробничих потужностей німецьких компаній в Україні внаслідок ракетних ударів тощо.

«Зазвичай, ми так не робимо, але в цьому випадку зробимо», — цитує міністра DW.

За словами Габека, крім інвестицій від Bayer, в Україну інвестуватиме й будівельна компанія Fixit. Вона майже вдвічі розширить свої потужності з виробництва будівельних матеріалів в Україні.

«Ми багато інвестували в Росію, і ринок було втрачено. Тепер можна пошукати інші ринки — чому б не Україна?» — сказав міністр після візиту до Києва в понеділок.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Сергій Т
Сергій Т
4 квітня 2023, 19:51
#
Дуже приємна новина!
+
+15
Rubi0
Rubi0
4 квітня 2023, 20:05
#
Ну еще бы, в РФ за доступ Bayer к рынку правительство требовало передачу части технологий, а тут без условий, без передачи технологий, не паханное поле просто.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 квітня 2023, 21:02
#
За небольшой откатик в виде премиального суперкара для ермаковских,можно не только с зернышками химичить.
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