«Привіт, Мумбаї»: Apple відкриває перший магазин в Індії

Компанія Тіма Кука вирішила відкрити перший роздрібний магазин в Індії. Як розповіли в Reuters, кілька людей уже побачили магазин у чорно-жовтій кольоровій гамі, екстер'єр якого розроблявся архітекторами, натхненими відомими таксі з Мумбаї. Швидше за все, його офіційне відкриття відбудеться найближчими тижнями.

Індія є важливим ринком для техногіганта (займає друге місце у світі з продажу смартфонів). 2020 року там почав працювати роздрібний онлайн-магазин. При цьому через високу вартість продукції частка корпорації на індійському ринку смартфонів становить лише 3%.

Раніше купертинівці говорили про перешкоди у відкритті магазинів у цій країні. Як стало відомо LBLV, Apple планували відкрити магазин у 2021 році, але все змінила пандемія коронавірусу.

Техніка Apple багато років реалізується в Індії через посередницькі торгові компанії та міжнародні сайти, серед яких Amazon.com та Walmart Inc's Flipkart.

Компанія Кука дедалі більше виробничих потужностей перевозить саме сюди. Нині тут збираються деякі продукти, серед яких айфони. У майбутньому корпорація планує сюди перемістити виробництво iPad та AirPods.

Перший офіційний роздрібний магазин компанії в Індії відкриється в торговому центрі Reliance Jio World Drive, в якому представлені також відомі світові бренди.

Магазин створений у стилі Kaali Peeli, відомого таксі з Мумбаї. Клієнтів зустрічатиме вивіска зі словами: «Привіт, Мумбаї».

Акції Apple сьогодні знизилися на 1,13% до 163,76 долара, повідомили аналітики LBLV.

Кирило Дорофєєв, фінансовий аналітик LBLV