Курс валют на 6 квітня: Долар і євро на готівковому ринку дорожчають

У четвер, 6 квітня, курс долара на готівковому ринку не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 8 копійок.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В обмінниках долар у покупці подорожчав на 10 копійок, а у продажу — на 7 копійок. Курс євро у покупці зріс на 2 копійки, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,40 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,25−37,42, євро — 40,40−40,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,87−40,25 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безплатний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.