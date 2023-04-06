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6 квітня 2023, 11:02 Читать на русском

Квартальний прибуток Samsung впаде на 92% на тлі надлишку чипів — Reuters

Очікується, що прибуток Samsung Electronics у першому кварталі впаде на 92% до найнижчого рівня за останні 14 років, оскільки надлишок чіпів погіршується, а покупці, такі як центри обробки даних і виробники комп’ютерів, сповільнюють закупівлі на тлі глобального економічного спаду. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що прибуток Samsung Electronics у першому кварталі впаде на 92% до найнижчого рівня за останні 14 років, оскільки надлишок чіпів погіршується, а покупці, такі як центри обробки даних і виробники комп’ютерів, сповільнюють закупівлі на тлі глобального економічного спаду.
Фото: samsung.com

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За словами аналітиків, запуск нового флагманського смартфона підтримав прибутки підрозділу мобільного зв'язку, але підрозділ з виробництва мікросхем, ймовірно, повідомить про квартальні збитки у розмірі понад 3 трлн вон ($2,3 млрд), оскільки ціни на мікросхеми пам'яті впали, а вартість запасів знизилась.

Очікується, що компанія оголосить попередні результати першого кварталу в п'ятницю, а повні результати — пізніше цього місяця.

Операційний прибуток, ймовірно, впав до 1,08 трильйона вон у кварталі, що закінчився 31 березня, згідно з оцінкою Refinitiv SmartEstimate від 27 аналітиків.

Повідомляється, що це найнижчий показник після прибутку в 590 млрд вон у першому кварталі 2009 року і порівняно з операційним прибутком у 14,12 трлн вон минулого року.

Падіння цін на чіпи

За даними TrendForce, ціни на чіпи пам'яті DRAM, які широко використовуються в смартфонах, ПК і серверах, впали приблизно на 20% протягом кварталу, в той час, як ціни на мікросхеми флеш-пам'яті NAND, що використовуються для зберігання даних, знизилися приблизно на 10−15%.

Клієнти, включаючи операторів центрів обробки даних, виробників смартфонів і персональних комп'ютерів, утримуються від покупки нових чипів і замість цього витрачають свої запаси, оскільки споживчий попит на технічні пристрої залишається млявим через зростання інфляції.

Інвестиції

Покупці чипів також залишаються консервативними щодо нових інвестицій, оскільки відсоткові ставки стрімко зростають.

Так, конкуренти Samsung — Micron Technology і SK Hynix — скоротили інвестиційні плани, очікуючи, що спад виробництва чіпів триватиме щонайменше до другої половини 2023 року.

Samsung, навпаки, поки що не змінила своїх інвестиційних планів. Аналітики кажуть, що технологічний гігант використовує можливість збільшити свою ринкову частку над конкурентами, щоб скористатися можливим відновленням попиту.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у 2021 році попит на чіпи побив рекорд. Продажі напівпровідників становили $556 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+30
neverice
neverice
6 квітня 2023, 11:16
#
То в них дефіцит три роки поспіль, то надлишок. Зараз скоротять виробництво чіпів, криза виявиться не такою і кризою (як було з ковідом) і знову буде дефіцит.
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