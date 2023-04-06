Українці зможуть отримувати міжнародні перекази від Paysera на картки та рахунки в Приватбанку

Українці відтепер зможуть отримувати міжнародні перекази від клієнтів європейського фінансового сервісу Paysera на картки чи рахунки в Приватбанку через систему PrivatMoney. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

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«Швидкі міжнародні перекази до України можуть надсилати у євро фізичні особи, ідентифіковані клієнти Paysera зі своїх поточних або карткових рахунків Paysera з усіх країн світу (крім заборонених)», — йдеться в повідомленні.

Деталі

Для успішного здійснення переказу відправник має вказати IBAN одержувача в Приватбанку (отримувач переказу може його отримати у власному Приват24). Такий переказ буде автоматично зараховано на картку клієнта.

Якщо одержувач отримав контрольний номер переказу PrivatMoney, то переказ доступний до виплати в Приват24, ТСО, банкоматі, відділенні та через підтримку 3700 або чат онлайн.

Paysera — європейська фінтех-компанія, яка надає швидкі грошові перекази, фінансові послуги. На сьогодні рахунки Paysera мають понад 74 тисяч громадян України.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що платіжна система Paysera закрила всі рахунки клієнтів із Росії.