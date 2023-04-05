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5 квітня 2023, 19:38 Читать на русском

Росія перевантажує дизпаливо між танкерами поблизу Африки — Reuters

Росія почала здійснювати перезавантаження дизельного пального з судна на судно поблизу африканських портів задля подальших трансатлантичних продажів. Про це повідомляє Reuters.

Росія почала здійснювати перезавантаження дизельного пального з судна на судно поблизу африканських портів задля подальших трансатлантичних продажів.
Фото: usm.media

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Повне ембарго ЄС на російські нафтопродукти 5 лютого збільшило експорт російського дизельного пального до Азії, Африки та Близького Сходу.

Минулого місяця Росія відправила близько 1 млн тонн дизельного пального в африканські країни, частина з яких може бути реекспортована, кажуть трейдери.

Згідно з даними Refinitiv Eikon, близько 42 500 тонн дизельного пального, завантаженого на вантажне судно Bourda в балтійському порту Приморськ наприкінці лютого, було переправлено від судна до судна поблизу порту Ломе в Того на танкер Marlin Aquamarine.

Наразі Marlin Aquamarine прямує через Атлантичний океан до порту Пуент-а-П'єр, Тринідад і Тобаго, найпівденнішої острівної країни Карибського моря.

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За даними Refinitiv, російські постачання дизельного пального в Ломе майже подвоїлися в березні до приблизно 200 000 тонн. Близько 30 000 тонн російського дизельного пального також було перевантажено на танкер Savanna поблизу нігерійського порту Лагос.

Перевалки поблизу Ломе та Лагоса зазвичай використовуються для доставки дизельного пального та бензину, перевантажуючи такі вантажі з великих танкерів Aframax та Panamax на судна, які можуть заходити в менші гавані.

Джерело: Мінфін
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