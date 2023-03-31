Єврокомісія поки що залишить граничні ціни на російську нафту на рівні $60 за барель — Bloomberg

Єврокомісія повідомила державам-членам, що обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель доводить свою ефективність в обмеженні доступу Кремля до нафтодоларів, не порушуючи при цьому ринок, і поки що залишиться незмінним. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням.

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Цього тижня виконавчий орган блоку повідомив дипломатам з 27 країн-членів ЄС, що більшість країн «Великої сімки» наразі не готові знизити поріг, заявили ознайомлені джерела агентства.

У звіті Міжнародного енергетичного агентства, який ліг в основу перегляду верхнього ліміту, йдеться про те, що механізм досягнув своїх цілей — зменшив доходи Москви і утримав світові ціни на нафту від різкого зростання.

В останньому щомісячному звіті агентства йдеться про те, що верхня межа б'є по ціні, за якою продаються російська нафта і нафтопродукти.

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Середньозважена експортна ціна російської нафти становила $52,48 за барель, без урахування витрат на транспортування і страхування. За даними МЕА, нафта марки Urals, основна експортна суміш Росії, продавалася в Чорному морі за $45,27, в той час, як такі сорти, як ВСТО, Сахалін і Сокіл, які експортуються з Азії, торгувалися вище порогової ціни.

Раніше «Велика сімка» домовилася переглянути рівень цін в середині березня, а законодавство ЄС передбачає, що метою має бути утримання порогового рівня на рівні 5% нижче середньоринкових цін. Виходячи з цього, група країн-членів, включаючи Польщу та Естонію, наполягала на зниженні порогу.

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Згідно з узгодженими правилами, компанії ЄС та G7 можуть надавати послуги з транспортування та страхування, необхідні для транспортування російської нафти до третіх країн світу, лише тоді, коли продукція була придбана за ціною, нижчою за поріг або не перевищує його. Росія може вільно транспортувати і продавати нафту за будь-якою ціною, якщо вона не користується послугами і суднами G7 і ЄС.

Згідно з даними агентства Bloomberg, Росія все ще покладається на західні страхові компанії, які страхують більш ніж половину танкерного флоту, що експортує її нафту.