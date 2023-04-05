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5 квітня 2023, 16:32 Читать на русском

Україна підписала угоду про отримання гранту від США на $2,5 мільярда

Сьогодні, 5 квітня, міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі $2,5 млрд. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Сьогодні, 5 квітня, міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі $2,5 млрд.
Фото: mof.gov.ua

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Вказані грантові кошти надані США та направлені до Цільового фонду багатьох донорів як четверте додаткове фінансування у рамках проекту «Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)».

Це другий грант Сполучених Штатів із запланованих на 2023 рік на загальну суму $9,9 млрд.

Куди спрямують кошти

Залучені грантові кошти у розмірі $2,5 млрд будуть спрямовані на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

«Незмінна та дієва підтримка Світового банку в рамках унікального інвестиційного проекту „PEACE in Ukraine“ дозволяє уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення», — зазначив Марченко під час підписання угоди.

Нагадаємо

З початку дії проекту Україна отримала грантів та позик на загальну суму $14 млрд та 1,2 млрд євро.

«Мінфін» писав, що 29 березня, до державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,253 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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