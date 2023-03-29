До держбюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,25 мільярда

Сьогодні, 29 березня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,253 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Кошти надані США через Цільовий фонд Світового банку, у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).

Куди підуть гроші

Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету зокрема на:

пенсійні виплати,

підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО),

забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США вже $15,5 млрд у формі грантів.

На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму $14,9 млрд та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що станом на 29 березня міжнародна підтримка в Бюджет України з початку повномасштабної війни становить $41,3 млрд.

«За менше ніж 3 місяці 2023 року вже майже +$10 млрд», — написав він в Telegram.