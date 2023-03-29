Сьогодні, 29 березня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,253 млрд. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
До держбюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,25 мільярда
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Кошти надані США через Цільовий фонд Світового банку, у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).
Куди підуть гроші
Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету зокрема на:
- пенсійні виплати,
- підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО),
- забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США вже $15,5 млрд у формі грантів.
На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму $14,9 млрд та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що станом на 29 березня міжнародна підтримка в Бюджет України з початку повномасштабної війни становить $41,3 млрд.
«За менше ніж 3 місяці 2023 року вже майже +$10 млрд», — написав він в Telegram.
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