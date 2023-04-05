Доходи Пенсійного фонду України у січні-березні 2023 року зросли на 56,2 млрд гривень до 184,7 млрд гривень. Частково збільшення пов'язане із новими повноваженнями ПФУ. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Доходи Пенсійного фонду зросли на 56,2 мільярда (інфографіка)
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Як змінилися доходи:
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Власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) — 102,0 млрд гривень (+17,1 млрд гривень);
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Кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат — 62,1 млрд гривень;
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Кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій — 14,4 млрд гривень;
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Кошти на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності у 2023 році — 6,2 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Лайфак на майбутнє: можна взагалі не індексувати пенсії, тоді будуть ще більші «прибутки».