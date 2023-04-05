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5 квітня 2023, 15:52 Читать на русском

У Мінцифри оцінили економічний ефект від запровадження е-лікарняних

З моменту запуску послуги українці згенерували понад 13,6 мільйона електронних лікарняних. Економічний ефект від впровадження цього інструменту оцінюється в близько 4 мільярдів гривень. Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

З моменту запуску послуги українці згенерували понад 13,6 мільйона електронних лікарняних.

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Ефект від е-лікарняних

«Кілька років тому ми спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили електронні лікарняні. Ми оцінюємо в 4 млрд грн економічний ефект, який отримано внаслідок цієї реформи», — зазначив міністр.

Очільник Мінцифри додав, що зараз вже згенеровано 13,6 млн е-лікарняних. Купити такий лікарняний неможливо, а раніше це була велика корупційна схема

Україна повністю перейшла на е-лікарняні з 1 жовтня 2021 року. Замість лікарняного листка відтепер лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

На підставі цього висновку формується е-лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних у Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 квітня 2023, 17:05
#
Що значить купити такий лікарняний неможливо? Точно по такійф самій схемі, як купувався паперовий:)
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0
mlp711141
mlp711141
5 квітня 2023, 17:18
#
Только тебе придётся всё равно ходить по врачам, а больничный от одного врача — прикрытие для посещения другого врача, аптеки и торгово-развлекательных центров, поездки на дачу. В Японии это давно прошли, даже с работы комиссию на дом отправляли некоторые фирмы, чтобы убедиться что сотрудник реально болеет или проходит реабилитацию в их аналогах ЛФК и тому подобных учреждениях.
+
0
yarg
yarg
5 квітня 2023, 17:47
#
Простое лишение права заниматься врачебной деятельностью после первого такого случая — решает проблему.
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