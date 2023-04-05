З моменту запуску послуги українці згенерували понад 13,6 мільйона електронних лікарняних. Економічний ефект від впровадження цього інструменту оцінюється в близько 4 мільярдів гривень. Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
У Мінцифри оцінили економічний ефект від запровадження е-лікарняних
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Ефект від е-лікарняних
«Кілька років тому ми спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили електронні лікарняні. Ми оцінюємо в 4 млрд грн економічний ефект, який отримано внаслідок цієї реформи», — зазначив міністр.
Очільник Мінцифри додав, що зараз вже згенеровано 13,6 млн е-лікарняних. Купити такий лікарняний неможливо, а раніше це була велика корупційна схема
Україна повністю перейшла на е-лікарняні з 1 жовтня 2021 року. Замість лікарняного листка відтепер лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність.
На підставі цього висновку формується е-лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних у Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.
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