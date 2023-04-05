У Мінцифри оцінили економічний ефект від запровадження е-лікарняних

Ефект від е-лікарняних

«Кілька років тому ми спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили електронні лікарняні. Ми оцінюємо в 4 млрд грн економічний ефект, який отримано внаслідок цієї реформи», — зазначив міністр.

Очільник Мінцифри додав, що зараз вже згенеровано 13,6 млн е-лікарняних. Купити такий лікарняний неможливо, а раніше це була велика корупційна схема

Україна повністю перейшла на е-лікарняні з 1 жовтня 2021 року. Замість лікарняного листка відтепер лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

На підставі цього висновку формується е-лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних у Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.