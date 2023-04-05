Вартість Ethereum перевищила $1900 вперше з серпня минулого року

Вартість криптовалюти Ethereum піднялася вище $1900. Востаннє на таких відмітках друга за капіталізацією криптовалюта знаходилась у серпні минулого року. Про це повідомляє ForkLog UA.

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Зростання вартості Ethereum

За даними CoinGecko, за добу ціна Ethereum зросла на 5,3%.

Інші криптовалюти

Майже всі інші криптовалюти з топ-10 за капіталізацією знаходяться в «зеленій» зоні. Ціна біткоїна на момент написання новини становить близько $28 200. Загальна капіталізація ринку становить понад $1,2 трлн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Ціна біткоїна в березні зросла майже на 23%, а за перший квартал — на 71%.