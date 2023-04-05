У середу, 5 квітня, курс долара на готівковому ринку у купівлі подешевшав на 10 копійок, а у продажу на 15 копійок. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
Курс валют на 5 квітня: Долар та євро на готівковому ринку дешевшають
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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 10 копійок, а у продажу на 7 копійок. Курс євро подорожчав на 11 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,50 грн. Євро купують за 40,03 грн, а продають за 40,75 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,15−37,30, євро — 40,31−40,55 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,06−40,45 грн/євро.
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Коментарі - 1
Контрнаступу наших немає вже 5 місяців — є тількі ниття що без сучасних літаків (котрих мінімум пів року ще не буде) та далекобійних ракет (яких також не дають) ми не можемо наступати.
То війна триває, успіхів на фронті немає, бюджет неймовірно дефіцитний, попит на валюту значно перевищує пропозицію — якого дідька гривня продовжує зміцнення?