Курс валют на 5 квітня: Долар та євро на готівковому ринку дешевшають

У середу, 5 квітня, курс долара на готівковому ринку у купівлі подешевшав на 10 копійок, а у продажу на 15 копійок. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 10 копійок, а у продажу на 7 копійок. Курс євро подорожчав на 11 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,50 грн. Євро купують за 40,03 грн, а продають за 40,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,15−37,30, євро — 40,31−40,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,06−40,45 грн/євро.

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