Директор з акцій пенсійного фонду Швеції пішла у відставку через збитки у розмірі $2 мільярди

Найбільший шведський Пенсійний фонд Alecta в результаті невдалої інвестиційної стратегії втратив $2 мільярди, після чого повідомив про звільнення директора відділу акцій Лізелотт Ледін, яка відповідала за інвестиції, пише Bloomberg.

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Що відомо

Також Alecta скоротив великі пакети акцій у таких компаніях як Microsoft (5,2% портфеля акцій) та Google Alphabet (4%).

Alecta пішла на подібні заходи, щоб знову завоювати довіру і переконати клієнтів не переходити до конкурентів після того, як фонд виявився втягнутим у банківську кризу США, за підсумками якої два великі банки зазнали краху.

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Нагадаємо

Шведський пенсійний фонд Alecta оцінює свої втрати від інвестицій у американський банк Silicon Valley Bank (SVB), що розорився, в 12 млрд шведських крон ($1,13 млрд).

Alecta, під управлінням якого перебувають активи на суму 1,12 трлн крон, був 4-м за величиною акціонером SVB Financial Group на кінець минулого року з часткою близько 4,5%. Сукупний обсяг інвестфонду в банк з червня 2019 року оцінюється в 8,9 млрд крон.

Шведський пенсійний фонд також є великим акціонером Signature Bank. Загальний обсяг інвестицій у нього з січня 2016 року до липня 2022 року становив 3,2 млрд крон.