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5 квітня 2023, 11:33 Читать на русском

Соцвиплати, пенсії та зарплати: Шмигаль розповів, куди підуть кошти МВФ

Кошти від Міжнародного валютного фонду будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків, зокрема пенсій, соціальних виплат, зарплат учителів та лікарів. Про це прем'єрміністр Денис Шмигаль написав в телеграм-каналі.

Кошти від Міжнародного валютного фонду будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків, зокрема пенсій, соціальних виплат, зарплат учителів та лікарів.

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«МВФ затвердив програму фінансування для України на $15,6 млрд. Учора перший транш у розмірі $2,7 млрд уже надійшов до держбюджету. Ці кошти одразу спрямуємо на фінансування пріоритетних видатків, зокрема пенсій, соціальних виплат, зарплат учителів та лікарів», — сказав Шмигаль.

Нагадаємо

3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

В п’ятницю, 31 березня, Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України з фінансуванням в розмірі $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

Джерело: Мінфін
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