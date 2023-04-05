Соцвиплати, пенсії та зарплати: Шмигаль розповів, куди підуть кошти МВФ

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«МВФ затвердив програму фінансування для України на $15,6 млрд. Учора перший транш у розмірі $2,7 млрд уже надійшов до держбюджету. Ці кошти одразу спрямуємо на фінансування пріоритетних видатків, зокрема пенсій, соціальних виплат, зарплат учителів та лікарів», — сказав Шмигаль.

Нагадаємо

3 квітня до загального фонду держбюджету надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

В п’ятницю, 31 березня, Рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України з фінансуванням в розмірі $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).