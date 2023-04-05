Нові тарифи Укрпошти: скільки коштує відправити посилку до Німеччини

Укрпошта на 60% знизила вартість доставки посилок з України до Німеччини. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові тарифи

Оновлені ціни почали діяти з 1 квітня 2023 року. Зміни стосуватимуться приватних відправлень, також дешевше стало відправити невеликі комерційні вантажі.

У компанії зазначають, що тепер:

відправка посилок до 3 кг коштуватиме $13,7 (500 грн);

відправка посилок до 7 кг — $21,6 (750 грн).

Також продовжують діяти тарифи на дрібні пакети — від $7,05 (близько 257 грн).

Читайте: Дешевше на 60 %: Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини

«У нові тарифи включено доставку кур'єром, а розрахунок ведеться за фактичну вагу посилки. Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату прийому відправлення», — підкреслили в Укрпошті.