Укрпошта на 60% знизила вартість доставки посилок з України до Німеччини. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.
Нові тарифи Укрпошти: скільки коштує відправити посилку до Німеччини
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Нові тарифи
Оновлені ціни почали діяти з 1 квітня 2023 року. Зміни стосуватимуться приватних відправлень, також дешевше стало відправити невеликі комерційні вантажі.
У компанії зазначають, що тепер:
- відправка посилок до 3 кг коштуватиме $13,7 (500 грн);
- відправка посилок до 7 кг — $21,6 (750 грн).
Також продовжують діяти тарифи на дрібні пакети — від $7,05 (близько 257 грн).
Читайте: Дешевше на 60 %: Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини
«У нові тарифи включено доставку кур'єром, а розрахунок ведеться за фактичну вагу посилки. Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату прийому відправлення», — підкреслили в Укрпошті.
Джерело: Мінфін
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