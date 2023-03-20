Дешевше на 60 %: Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини

Із 1 квітня українці зможуть відправляти посилки до Німеччини зі знижкою -60% від вартості. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

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Хто може скористатися

Зазначається, що скористатися новими тарифами можуть як українці, чиї родичі та друзі живуть в Німеччині, так і підприємці, які продають свої товари за кордон.

Як змінилися тарифи

Тариф на найпопулярніші категорії посилок буде складати:

вагою до 3 кг — $13,7 (близько 500 грн) та вагою 7 кг — $21,6 (близько 750 грн).

легкі відправлення — на дрібні пакети від $5,6 (близько 205 грн).

«У цю вартість також включена вартість адресної доставки. Відправити посилки можна з будь-якого відділення „Укрпошти“ з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Німеччина стала 5 країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи. Зокрема, в січні Укрпошта оголосила про зниження тарифів на доставку до Литви, Латвії, Естонії до -45%, та на -75% на пересилання посилок EMS з України в Польщу.