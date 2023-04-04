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4 квітня 2023, 17:03 Читать на русском

Rivian підтверджує річний прогноз виробництва

Американський виробник електрокарів Rivian Automotive зберіг прогноз на цей рік без змін. У LBLV зауважили, що компанія намагається збільшити обсяги виробництва, незважаючи на тиск невизначеної ситуації в економіці та цінову війну, яку розпочав Ілон Маск із Tesla.

Акції Rivian втратили 2,4% через загальне зниження котирувань виробників електрокарів. При цьому, папери Tesla після публікації виробничого звіту впали на 6,3%. Сьогодні акції Rivian торгуються на рівні 15,23 долара, знизившись на 1,61%.

За результатами першого кварталу Rivian Automotive повідомив про виробництво 9395 електрокарів. Це перевищує показник за попередні три місяці на 6%. Постачання знизилися на 1% до 7946 машин, порівняно з минулим кварталом.

Аналітики зазначили, що проблеми з ланцюжком поставок та оновлення комерційної виробничої лінії вплинули на продуктивність компанії.

Аналітик Гарретт Нельсон із CFRA Research знизив рейтинг Rivian до «продавати». Він вважає, що компанія не отримує валового прибутку, не кажучи вже про показник чистого прибутку.

При цьому автовиробник дотримується своєї річної мети — випустити 50 тисяч електрокарів до кінця 2023 року.

Керівництво Rivian очікує, що більшість машин буде вироблено у другому півріччі через простої в першому кварталі і обмежені поставки.

У LBLV нагадали, що Tesla днями повідомила про рекордні поставки при невеликому зростанні продажів, що пов'язано з підвищенням конкуренції та нестабільною економічною ситуацією.

Ірина Журавльова, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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