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4 квітня 2023, 16:32 Читать на русском

Кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% — НБУ

Українці почали активніше користуватися послугами різних банків. Кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% і становила понад 79 млн осіб (2021 році — 72 млн осіб). Про це йдеться в даних НБУ.

Українці почали активніше користуватися послугами різних банків.

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Кількість відкритих ними рахунків зросла на 12,8% порівняно з попереднім роком і становила 160,2 млн шт. (у 2021 році — 142 млн шт.)

Дистанційне обслуговування

Крім того, в Україні суттєво збільшилася кількість клієнтів банків, які обслуговуються дистанційно.

Дистанційно обслуговуються понад дві третини усіх клієнтів банків: 78% суб'єктів господарювання та 68% фізичних осіб (2,4 млн та 51,4 млн клієнтів відповідно).

У 2022 році загальна кількість рахунків, які банки обслуговували дистанційно, збільшилася на 18,8% порівняно з 2021 роком. А порівняно з 2020 роком — на 73%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
bonv
bonv
4 квітня 2023, 17:00
#
Чи карток просто більше мають одні і ті ж?:)
+
0
preyvanamor
preyvanamor
4 квітня 2023, 17:34
#
Це взагалі ні в які ворота не лізе! як так? мільйони людей виїхало, бізнес в комі, а в цих +10% клієнтів??? банки самі собі намалювали 'мертвих душ', щоб звіти були хороші і 'ефективним' менеджерам не зрізали премії?
+
0
dvded .
dvded .
4 квітня 2023, 17:52
#
Интересно сделали бы разбивку по банкам.
Возможно сыграла лихарадка с валютными депозитами.
Побежали открывать в неизвестных банках, где выгоднее условия.
Плюс появилась возможность через Дию открывать виртуальные счета.
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