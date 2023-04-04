Кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% — НБУ

Українці почали активніше користуватися послугами різних банків. Кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% і становила понад 79 млн осіб (2021 році — 72 млн осіб). Про це йдеться в даних НБУ .

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Кількість відкритих ними рахунків зросла на 12,8% порівняно з попереднім роком і становила 160,2 млн шт. (у 2021 році — 142 млн шт.)

Дистанційне обслуговування Крім того, в Україні суттєво збільшилася кількість клієнтів банків, які обслуговуються дистанційно.

Дистанційно обслуговуються понад дві третини усіх клієнтів банків: 78% суб'єктів господарювання та 68% фізичних осіб (2,4 млн та 51,4 млн клієнтів відповідно).