Українці почали активніше користуватися послугами різних банків. Кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% і становила понад 79 млн осіб (2021 році — 72 млн осіб). Про це йдеться в даних НБУ.
Кількість клієнтів банків зросла за рік майже на 10% — НБУ
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Кількість відкритих ними рахунків зросла на 12,8% порівняно з попереднім роком і становила 160,2 млн шт. (у 2021 році — 142 млн шт.)
Дистанційне обслуговування
Крім того, в Україні суттєво збільшилася кількість клієнтів банків, які обслуговуються дистанційно.
Дистанційно обслуговуються понад дві третини усіх клієнтів банків: 78% суб'єктів господарювання та 68% фізичних осіб (2,4 млн та 51,4 млн клієнтів відповідно).
У 2022 році загальна кількість рахунків, які банки обслуговували дистанційно, збільшилася на 18,8% порівняно з 2021 роком. А порівняно з 2020 роком — на 73%.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Возможно сыграла лихарадка с валютными депозитами.
Побежали открывать в неизвестных банках, где выгоднее условия.
Плюс появилась возможность через Дию открывать виртуальные счета.