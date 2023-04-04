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4 квітня 2023, 12:44 Читать на русском

Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство

Компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона, що займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в $3,7 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

Компанія Virgin Orbit мільярдера Річарда Бренсона, що займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в $3,7 млрд.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Група, яка дебютувала на біржі Nasdaq у грудні 2021 року, у вівторок вранці подала заяву про банкрутство в США.

Тижні кризових переговорів з потенційними інвесторами не змогли забезпечити нове фінансування для Virgin Orbit, яка витрачала близько $50 млн щокварталу в боротьбі за частку на дедалі більш конкурентному ринку запусків ракет у космос.

Читайте: Акції Virgin Orbit обвалилися на 26% через проблеми з фінансуванням

Минулого тижня було звільнено близько 85% персоналу групи, оскільки виконавчий директор Ден Гарт визнав, що бізнес «припинив свою діяльність в осяжному майбутньому».

Нагадаємо

Компанія бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Orbit була заснована у 2017 році. Вона спеціалізується на запуску супутників на навколоземну орбіту для комерційних клієнтів та державних компаній. Компанія дебютувала на фондовому ринку наприкінці 2021 року. Вартість компанії після виходу на біржу перевищила $3,5 млрд.

У січні перший запуск компанією Virgin Orbit супутників із території Британії завершився невдачею.

Джерело: Мінфін
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