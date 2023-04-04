У Києві тимчасово не стягуватимуть плату на муніципальних парковках

У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Що відомо

Зазначається, що оплату призупинили до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів.

Зміни будуть відображені у застосунку «Київ Цифровий». Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.

«Звертаємо увагу, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Утім місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти», — наголосили в КМДА.

Також столична влада нагадала, що на вулицях міста працюють «паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки закликають повідомляти поліцію.